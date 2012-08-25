За листовки против Литвина активистов избили хулиганы и милиция

{1-} В городе Новоград-Волынский, на Житомирщине, активистов движения «Відсіч» за распространение листовок против спикера Владимира Литвина избили неизвестные.
Об этом сообщил один из активистов Александр Иванов. Также он рассказал, что позже он с товарищами был избит сотрудниками милиции в отделении, куда они пошли для написания заявления, передает «Украинская правда».
По словам Иванова, в листовках было написано о том, что Литвин подписал «языковой» закон, и за него не нужно голосовать в мажоритарном округе в Новоград-Волынском.
Когда открытки стали раздавать на рынке, к активистам подошли неизвестные, начали их бить, в том числе девушек, и вырывать листовки.
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Вызванные на место сотрудники милиции предложили активистам пройти в участок и написать заявление на своих обидчиков, однако в городском отделе милиции Новоград-Волынского потерпевшим не хотели выдавать регистрационный номер, поэтому они отказались заходить в комнату для написания заявления.
После этого, когда одна из девушек-активисток захотела выйти на улицу, работники милиции ее не выпустили и начали избивать активистов в отделении.
По состоянию на 13:20 активистов выпустили из участка.
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Иванов также отметил, что милиция не задерживала людей, избивших активистов на рынке и пришли в участок с пострадавшими. По его словам, хулиганы спокойно покинули отделение.
Около 15:00 активисты все-таки написали заявления на своих обидчиков и пошли дальше распространять листовки. На милиционеров, по словам Иванова, они заявления не писали, «чтобы не задерживать время».
Позже Иванов также сообщил, что активистов «Відсічі» в Красноармейске Житомирской области пыталась задержать милиция, требуя, чтобы они прошли в участок для дачи объяснений и отобрала паспорт у одного из активистов, Андрея Бабича.
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