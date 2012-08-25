В России за ночь уничтожили несколько поклонных крестов

{1-} В разных регионах России в ночь на субботу, 25 августа, были уничтожены четыре поклонных креста.

Один крест был спилен в Архангельске, еще три – в Челябинской области, передает РБК.

Сообщение о том, что двое молодых людей срубили поклонный крест, установленный на месте церкви святого мученика Виктора в Архангельске, поступило в местную полицию около 04.00 утра.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, однако задержать злоумышленников по «горячим следам» не удалось. Полиция попросила всех, кому что-либо известно о данном происшествии, сообщить в правоохранительные органы.

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Позднее стало известно о похожем происшествии в поселке Челябинской области.

«Неустановленные люди в ночное время спилили три поклонных креста, установленных в июле этого года на въездах в населенный пункт. Поваленные кресты были распилены на куски», - сообщили в пресс-службе РПЦ.

Правоохранительные органы региона начали расследование инцидента.

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Напомним, как сообщал «Главред» ранее, волну атак на православные поклонные кресты положила акция в Киеве: 17 августа активистки женского движения FEMEN спилили бензопилой поклонный крест в центре города.

По словам активисток движения, таким образом они поддержали участниц группы Pussy Riot, которых в Москве приговорили к двум годам колонии за панк-молебен в храме Христа Спасителя.

Как позже заявили представители FEMEN, они намерены отправиться в Россию для уничтожения деревянных православных крестов.

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