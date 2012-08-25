Опубликовано видео гибели стрелка из Нью-Йорка

Американская полиция опубликовала записи камер видеонаблюдения, которые сняли момент гибели стрелка, открывшего пальбу у знаменитого небоскреба Empire State Building в Нью-Йорке.

По уточненным данным, жертвой Джеффри Джонсона стал один человек – его бывший начальник в компании Hazan Imports, откуда стрелка уволили год назад, передает Daily Telegraph.

Судя по записи, противостояние с полицией заняло считанные секунды. Джонсон быстро уходил по улице от преследовавших его полицейских. А когда он развернулся и достал пистолет, его застрелили.

Отмечается, что в утренний час пик вокруг Джонсона было множество людей, в том числе двое детей.

Полицейские выпустили в Джонсона 16 пуль, по всей видимости, нанеся большинство ранений пострадавшим.

У Джонсона подкосились колени, он выпустил из рук портфель и затем свалился на землю.

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Инцидент произошел около 9 утра по местному времени. 58-летний Джеффри Джонсон, одетый в серый костюм с атташе-кейсом в руке подошел к входившему в здание Стивену Эрколино и, вынув пистолет, выстрелил своей жертве в голову. Затем убийца сделал несколько выстрелов в уже лежавшего на мостовой человека и неспешным шагом двинулся прочь, на ходу спрятав оружие в атташе-кейс.

Эроклино был вице-президентом фирмы, которую стрелявший покинул больше года назад после сокращения.

За углом от места происшествия находится вход в Empire State Building. Перед его фасадом в этот утренний час пик было много людей: работники фирм, расположенных в гигантском сооружении, очередь экскурсантов, ожидавших лифта на смотровую площадку небоскреба.

За ним в отдалении следовало несколько человек, которые тут же указали на него двум полицейским, находившимся у входа в Empire State Building. Джонсон, осознавший, что уйти не удастся, достал пистолет, направил его на полицейских, те ответили шестнадцатью выстрелами.

Около двух десятков людей, находившихся рядом, бросились врассыпную, попадали на тротуар. Преступник был убит. Девять окружающих ранены.

Медики подтвердили, что все пострадавшие отделались легкими ранениями. Многих пули задели рикошетом. Тем не менее, некоторые родственники раненых заявляют о том, что хотели бы узнать, чьими пулями они были поражены: убийцы или полиции.

Впрочем, пока неясно даже, успел ли Джонсон выстрелить хоть раз во время противостояния с полицией.

Отметим, что Empire State Building – один из самых знаменитых небоскребов в мире и одна из главных туристических достопримечательностей Нью-Йорка. Он находится в оживленном районе острова Манхэттен. Ежегодно около 4 миллионов человек поднимаются на две смотровые площадки, расположенные на 86-м и 102-м этажах здания. Высота небоскреба со шпилем составляет 443,2 метра.

Фото, видео: Daily Telegraph

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