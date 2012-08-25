Две трети латышей против введения евро - опрос

{1-} Две трети граждан Латвии выступают против перехода страны на единую валюту Евросоюза – евро.

За этот шаг выступили более четверти экономически активных жителей Латвии. Таковы результаты исследования агентства TNS, передает «Интерфакс-Украина».

Введение евро в Латвии решительно поддерживают 8%, скорее поддерживают – 19% респондентов.

65% опрошенных не поддерживают введение евро: 35% - решительно не поддерживают, 30% - скорее не поддерживают.

У 8% респондентов нет конкретного мнения по этому вопросу.

Среди поддерживающих введение евро большинство – 72% - считают, что евро следует ввести в Латвии с 1 января 2014 года, 14% так не считают, еще у 14% нет конкретного мнения по этому вопросу.

В ходе проводившегося 14 - 16 августа опроса через Интернет было опрошено 600 экономически активных жителей Латвии в возрасте от 18 до 55 лет.

Отметим, что Латвия планирует присоединиться к еврозоне 1 января 2014 года.

С 1993 года латвийской валютой является лат, содержащий 100 сантимов. С 1 января 2005 года курс лата был привязан к евро в соотношении 0,702804:1, который должен остаться неизменным до введения в Латвии общеевропейской валюты.

Для реализации этой задачи с 2 мая 2005 года лат включен в Европейский механизм поддержания обменных курсов. Это значит, что его официальный курс не может отклоняться от фиксированного более чем на 15%; с момента привязки к евро фактическое отклонение курса лата от заданного составило не более 1%. Другие курсы валют (доллары, фунты, рубли) к лату зависят от изменения курса этих валют к евро.

После замены на евро кипрского фунта и мальтийской лиры лат стал самой «тяжелой» валютой Европы (конкурент - фунт стерлингов).

Фото: obozrevatel.com

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