Местные советы не имели права вводить региональный язык - Кравчук

{1-} Местные советы не имели права выносить решение о введении регионального языка.

Об этом заявил первый Президент Украины Леонид Кравчук в эфире украинского телевидения.

По словам политика, по Конституции страны Украина является унитарным государством и все вопросы внутренней и внешней политики по действующему законодательству вправе решать исключительно Верховная Рада.

«Те заседания областных советов, городских советов, которые произошли и продолжают происходить в восточных и центральных областях, не во всех центральных, а в восточных почти во всех, они свидетельствуют, что все, почти все депутаты областных советов голосуют за региональный язык русский», - напомнил Кравчук.

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«Собственно говоря, такое может быть только в Украине, потому что такое возможно только в федеративном государстве, когда штат, или региональная единица может голосовать за что-то», - подчеркнул он.

«В унитарном государстве не может голосовать областной совет за введение какого-то языкового закона. Тем более, что в 10 статье Конституции четко сказано, что применение языков в Украине определяется законом, а закон принимает только Верховная Рада », - отметил Кравчук.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, что Президент Украины Виктор Янукович высказался за усовершенствование закона «Об основах государственной языковой политики», отметив, что не уверен, что закон будет работать в принятом виде.

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