В России вспышка сибирской язвы: один погибший, трое в больнице

{1-} В России четыре человека в Алтайском крае заразились сибирской язвой. Один из них скончался. В больнице находятся три человека.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В Целинном районе, где была обнаружена смертельная болезнь, введен режим чрезвычайной ситуации.

«На месте ЧС работают оперативные группы администрации района, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, территориального отделения Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Бийске, краевого центра медицины катастроф, отдела полиции по Целинному району», - сообщили в МЧС России.

Источником заражения, возможно, стала умершая корова одного из местных жителей.

«Причиной того, что одного человека медикам спасти не удалось, стало то, что он слишком поздно, только через неделю, обратился за медицинской помощью», - отметили в администрации.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, недавно вспышка заболевания была зарегистрирована в Украине.

В медучреждения Запорожской области за лечением с подозрением на сибирскую язву обратились 36 человек. Из них - 28 человек жители Мелитопольского района.

фото: vesti.ru

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