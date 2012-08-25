ЦИК пересчитала смету выборов Рады

{1-} Центральная избирательная комиссия (ЦИК) перераспределила расходы на подготовку и проведение выборов в Верховную Раду.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

На заседании в субботу, 25 августа, ЦИК приняла решение сократить расходы на оплату услуг СМИ для обеспечения ведения предвыборной агитации на 1 миллион 374 тысяч 500 гривен.

И теперь эта сумма расходов составляет 107 миллионов 12 тысяч 400 гривен.

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Также ЦИК сократила расходы на изготовление избирательной документации на 6 миллионов 748 тысяч 800 гривен – до 71 миллионов 797 тысяч 600 гривен.

В то же время, ЦИК увеличила расходы на изготовление архивных боксов, приобретение номерных одноразовых пломб для избирательных ящиков на 1 млн 342 тыс. грн – до 33 млн 297 тыс 800 грн и оплату услуг связи на 6 млн 748 тыс 800 грн – до 11 млн 442 тыс. 800 грн.

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Также ЦИК увеличила расходы на изготовление печатей для окружных избирательных комиссий, зарубежных избирательных комиссий зарубежного избирательного округа с 45 тыс 500 грн до 78 тыс грн.

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