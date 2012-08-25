В России церковь призвала строго наказать вандалов за спиленные кресты

{1-} Злоумышленники, которые спилили кресты в Архангельской и Челябинской областях России должны быть строго наказаны.

Об этом 25 августа заявил представитель Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин, передает , «Интерфакс».

По его словам, такие действия – «не шалость и не мелкое хулиганство, они должны быть расследованы, доказаны и в будущем остановлены».

«Произошедшее однозначно говорит о нравственном облике тех, кто сегодня посягает на Церковь», - заявил протоиерей.

«Своими символическими действиями они пытаются утвердить свою власть над большинством народа, то есть попрать его волю, оспорить или даже изменить его исторический выбор» - отметил он.

Поэтому, заключил Чаплин, к их действиям настало время применять «всю строгость закона, причем применять неотвратимо».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в ночь на 25 августа неизвестные срубили поклонный крест в Архангельске и три креста в Челябинской области. Ни в одном из случаев злоумышленники найдены не были.

Первую за последнее время акцию со спиливанием поклонного креста провели активистки украинского движения FEMEN: 17 августа они повалили деревянный крест в центре Киева, посвятив свои действия арестованным участницам панк-группы Pussy Riot.

При этом одна из участниц группы – Мария Алехина – заявила, что действия украинок «не вызвали у нее чувства солидарности».

После первой акции движение FEMEN объявило, что «планирует гастрольный тур по очагам православного деревянного зодчества России». При этом ответственности за кресты, спиленные в Архангельской и Челябинской областях движение на себя не брало.

Фото: lenta.ru

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