Украина выдала России участника покушения на Путина - СМИ

{1-} Власти Украины экстрадировали в Россию одного из подозреваемых в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина.

Об этом 25 августа сообщил «Первый канал», передает «Интерфакс-Украина».

Правоохранительным органам России был выдан гражданин Казахстана Илью Пьянзина.

По сообщению телеканала, Пьянзин уже доставлен в Москву.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Апелляционный суд Одесской области признал законным постановление Генпрокуратуры об экстрадиции в Россию подозреваемого по делу о подготовке покушения на Путина.

В настоящее время официальной информации от Генеральной прокуратуры Украины по данному событию не поступало.

Как заявили в суде, такое решение было принято 20 августа.

«Суд принял решение отказать адвокату Пьянзина в удовлетворении его жалобы на решение Генпрокуратуры о выдаче Пьянзина РФ для привлечения к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений на территории данной страны. Таким образом, апелляционный суд подтвердил решение Малиновского суда Одессы, который признал законным решение Генпрокуратуры Украины экстрадировать Пьянзина в РФ», - отметили в суде.

Напомним, что после задержания подозреваемых ГПУ получила запрос от российских коллег о выдаче подозреваемых. Апелляционный суд Одесской области 14 августа поддержал предложение прокуратуры об экстрадиции в Россию Адама Осмаева, однако после рекомендаций Европейского суда процедура была приостановлена.

22 августа генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что Киев не будет экстрадировать главного подозреваемого по делу о подготовке теракта против Путина до принятия решения Европейским судом по правам человека о законности его выдачи.

«Подождем этого решения, и потом Генпрокуратура будет принимать свои решения», - заявил Пшонка.

При этом он уточнил, что Генпрокуратура РФ, а также Генпрокуратура Украины готовят документы по делу Осмаева для передачи их в Европейский суд по правам человека.

Пресс-секретарь генпрокурора Маргарита Велькова уточнила, что рассмотрение дела по Осмаеву в Европейском суде может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. До этого времени Осмаев не находился под экстрадиционным арестом.

фото: 1tv.ru

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