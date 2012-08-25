Флорида ввела чрезвычайное положение из-за тропического шторма

{1-} Губернатор американского штата Флорида Рик Скотт ввел режим чрезвычайной ситуации на территории штата в связи с приближением тропического шторма «Исаак».

Об этом 25 августа сообщает РИА «Новости».

Метеорологи предупредили о приближении шторма в середине недели. В настоящее время его эпицентр находится поблизости от Кубы после прохождения над южными частями Гаити, где, по предварительным данным, жертвами стихии стали три человека.

Как ожидается, в ближайшее время «Исаак» достигнет побережья Флориды.

Согласно данным Национального центра предупреждения ураганов, циклон движется со скоростью 27 километров в час, порывы ветра доходят до 96 километров в час.

Метеорологи не исключают, что шторм обернется ураганом второй категории, порывы ветра которого могут достигать разрушительной скорости в 160 километров в час.

Местные власти ведут разъяснительную работу с жителями о том, какие меры предосторожности нужно предпринять во время разгула стихии. Национальная гвардия США готовит десятки самолетов и вертолетов для возможной эвакуации жителей и ликвидации последствий от надвигающегося на юг страны шторма.

фото: manila-downunder.blogspot.com

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