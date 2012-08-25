В Киеве состоялся марш за легализацию марихуаны

{1-} В Киеве прошел традиционный Конопляный марш, участники которого выступают за реформирование государственной политики в отношении алкоголя, табака и наркотиков, в том числе и легких.

Об этом сообщается на официальном сайте Марша Свободы.

Во время шествия демонстранты скандировали лозунги: «Нет жертв, нет преступления!», «Сажайте растения, а не людей», «Пусть растет!», «Я хочу конопляную вышиванку», «Нелегальных растений не бывает».

Митингу предшествовало представление уличного театра «Декриміналізація йде». Актеры, изображая рост силовых структур и наркомафии, открыли перед журналистами «черный ящик» с надписью «Декриминализация ч.1 ст.309 от МВД», чтобы продемонстрировать, что внутри ничего нет.

«Чиновники МВД вслед за министром наперебой повторяют в официальных заявлениях, что декриминализация потребителей наркотиков – важная и актуальная тема. И именно поэтому она плодотворно изучается в министерстве. Обществу пора спросить у руководства МВД, где результаты исследований?», - заявил пресс-атташе марша Тарас Ратушный.

«Они понимают, что потратили средства налогоплательщиков впустую, поэтому уже пытаются придумать любые отговорки, почему этого не сделано. Поэтому гражданский контроль – эффективный инструмент заставить их действовать в интересах общества», - подчеркнул он.

Участники марша провозгласили установку гражданского контроля над следующими пунктами:

- принятием и внедрением эффективной национальной стратегии в отношении наркотиков, последующим приведением в соответствие со стратегией норм действующего законодательства и создание научно-экспертной базы для обоснования внедрения тех или иных законов относительно наркотиков;

- Декриминализацией ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (хранение небольших количеств запрещенных веществ без цели сбыта), что позволит законодательно направить усилия силовых структур на борьбу с настоящей наркопреступностью;

- Урегулированием ситуации с выращиванием промышленных (безнаркотических) сортов конопли с целью отмены нелепых ограничений для предпринимателей, которые их выращивают.

Напомним, в прошлом году 21 мая, в Киеве в рамках всемирного Марша Свободы, или так называемого Конопляного марша, который проходит в Украине традиционно в начале мая, прошло театрализованное представление «Декриминализация где?!».

Фото: marshsvobody.in.ua

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