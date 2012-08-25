Все пострадавшие из-за стрельбы в Нью-Йорке были ранены полицейскими

{1-} Представители полиции Нью-Йорка в субботу, 25 августа, подтвердили, что все девять человек, раненных накануне в ходе перестрелки полиции с преступником, получили ранения в результате действий полицейских, передает РИА «Новости».

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, инцидент произошел утром 24 августа у стен небоскреба Empire State Building, который считается одним из символов мегаполиса.

По данным полиции, 53-летний Джеффри Джонсон, который незадолго до происшествия был уволен из одной из компаний, располагающихся в небоскребе, подошел на улице к вице-президенту компании Стивену Эрколино и, не сказав ни слова, выстрелил ему в голову, после чего, по словам очевидцев, выпустил в тело жертвы еще четыре пули.

После того как Джонсон застрелил Эрколино, он спрятал пистолет в портфель, и стал неспеша удаляться с места происшествия. Однако один из очевидцев последовал за стрелком, а через некоторое время привлек к нему внимание двух полицейских, которые попытались догнать Джонсона.

Опубликовано видео гибели стрелка из Нью-Йорка

Убийца, заметив полицейских, остановился, развернулся и достал пистолет из портфеля, после чего стражи порядка, несмотря на не успевших отбежать прохожих, открыли по нему огонь.

В результате перестрелки Джонсон был убит.

Как сообщил глава полиции Нью-Йорка Раймонд Келли, один из стражей порядка выстрелил семь раз, другой – девять. В результате девять человек получили незначительные ранения, некоторые из них были ранены рикошетом. Отмечается, что оба полицейских на момент инцидента у Empire State Building ни разу не применяли оружие во время непосредственного исполнения должностных обязанностей.

Сообщается, что шесть пострадавших были выписаны из больницы уже к вечеру того же дня, еще трое проходят лечение. Их жизни ничто не угрожает.

Фото: CNN

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