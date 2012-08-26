Андерсу Брейвику смягчат условия содержания в тюрьме

{1-} Администрация норвежской тюрьмы «Ила», в которой будет отбывать наказание Андерс Брейвик, готова пойти на уступки, чтобы компенсировать ему изоляцию и отсутствие общения, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, как сообщал «Главред», 24 августа Окружной суд Осло признал Андерса Брейвика вменяемым и приговорил его к 21 году тюремного заключения с возможным продлением этого срока.

Брейвик будет содержаться в блоке особо строгого режима. На данный момент он единственный такой заключенный в Норвегии.

«На моей памяти это первый случай в норвежской истории, когда заключенный будет так долго находиться на особо строгом режиме содержания. Мы должны как-то компенсировать ему изоляцию, чтобы у него не развилось никаких отклонений», - заявил директор тюрьмы Кнут Бьяркейд.

По его словам, администрации тюрьмы придется «пойти на уступки в отношении посещений, наличия в камере компьютера и так далее».

Один раз в неделю находящемуся в заключении террористу будет разрешено принимать посетителей. Общение будет происходить через прозрачную перегородку под присмотром персонала тюрьмы, длиться оно будет один час.

Те же правила будут действовать и для журналистов, которые захотят взять у Брейвика интервью. При этом им, как и обычным посетителям, нужно будет пройти досмотр. Директор тюрьмы подчеркнул, что администрация не планирует контролировать содержание интервью заключенного.

Кроме того, Кнут Бьяркейд сообщил, что террорист сможет вступать в переписку и даже посылать по почте книги, которые напишет. Перед отправкой все написанные им послания будут читать сотрудники тюрьмы.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, в распоряжении Брейвика будут три тюремных комнаты – спальня, кабинет и тренажерный зал. Эти помещения, площадь каждого из которых составляет восемь квадратных метров, он занимал и в период предварительного заключения.

Осенью на территории тюрьмы начнется строительство нового корпуса для преступников, подобных Брейвику, в котором будет девять камер. Завершить строительные работы планируется в 2013 году.

21 год – максимальное наказание за терроризм по норвежским законам. Срок пребывания в тюрьме может быть продлен по его истечению, если суд решит, что Брейвик представляет угрозу для общества.

Фото: aftenposten.no

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