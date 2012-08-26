В Сирии 25 августа стало самым кровавым днем в истории конфликта

{1-} В Сирии за сутки погибли более 330 человек.

Об этом со ссылкой на представителей оппозиции из «Местных координационных комитетов» сообщает CNN .

По их данным, 25 августа стало «самым кровопролитным днем» с момента начала вооруженного противостояния в стране.

Список жертв включает в себя данные о более чем 200 погибших, чьи тела были обнаружены 25 августа в пригородах Дамаска, в первую очередь, в населенном пункте Дарая, где правительственные войска проводили спецоперацию.

По словам представителей оппозиции, большинство погибших в Дарае, «были расстреляны в упор», еще около 20 человек стали жертвами снайперов.

Также 25 августа, по сведениям «Местных координационных комитетов», 40 человек были убиты в Алеппо, 28 – в провинции Дейр Эз-Зор у границы с Ираком. Кроме того, заявили представители оппозиции, данные о жертвах поступили в субботу из Идлиба, Дараа, Хамы и Хомса.

Ранее «самым кровопролитным днем» сирийского конфликта считалось 12 июля, когда в стране погибли 287 человек, включая 220 убитых в результате резни в Тремсехе, расположенном в провинции Хама.

Отметим, что подтвердить данные о погибших из других источников не представляется возможным, поскольку власти Сирии наложили строгие ограничения на работу иностранных журналистов на территории страны.

Напомним, противостояние сторонников и противников президента Башара Асада, переросшее в полномасштабный военный конфликт, продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным оппозиции, в стране с начала конфликта погибли не менее 21 тысячи человек.

фото: vesti.ru

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