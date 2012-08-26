В России создадут положительный имидж ислама

{1-} В России вскоре появятся мультфильмы с положительными образами мусульман, которые помогут повлиять на создание положительного имиджа ислама.

Об этом заявили в Совете муфтиев России, передает ИТАР-ТАСС.

«В сфере взаимодействия с общественностью и просвещения мы планируем создать целую серию мусульманских мультфильмов, программ для радио и телевидения, а также различных приложений для использования в смартфонах», - заявил председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин.

С этой же целью мусульмане готовятся активизировать свое присутствие в социальных сетях.

«Так, сегодня в одной только социальной сети «ВКонтакте» в подведомственных группах состоят более 35 тысяч пользователей», - сообщил Гайнутдин.

Также 25 августа был представлен обновленный портал Совета муфтиев России. Помимо него действуют «более десятка тематических сайтов – по исламской экономике, по социально-благотворительной деятельности, по международным связям».

Кроме того, с целью «развития контактов со СМИ с целью создания объективного имиджа ислама и мусульман в российском информационном пространстве», планируются регулярные неформальные встречи с представителями средств массовой информации.

Среди прочего, Совет муфтиев подготовил также «Памятку журналисту по неоскорблению чувств верующих мусульман».

Фото: Совет муфтиев России

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