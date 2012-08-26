Умер Нил Армстронг - первый человек, побывавший на Луне

На 83 году жизни скончался Нил Армстронг – первый человек, побывавший на Луне.

Об этом со ссылкой на американские СМИ сообщает Lenta.ru.

По предварительным данным, причиной смерти Армстронга стали осложнения после операции на коронарных артериях, проведенной в начале августа.

Как известно, в июле 1969 года Армстронг возглавил экипаж космического корабля «Аполлон-11», задачей которого была посадка на Луну. 20 июля 1969 года Армстронг стал первым человеком в истории, ступившим на поверхность Луны.

Вместе с напарником Эдвином «Баззом» Олдрином он провел на естественном спутнике Земли около двух с половиной часов.

Нил Олден Армстронг родился 5 августа 1930 года в городе Вапаконета в штате Огайо. Армстронг проходил службу в авиации ВМС США, в рамках которой в 1951-1952 годах участвовал в Корейской войне, совершив в общей сложности 78 боевых вылетов.

После военной службы Армстронг работал летчиком-испытателем, а в 1962 году был включен в состав отряда астронавтов NASA.

В 1966 году он совершил свой первый полет в космос в составе миссии «Джемини-8».

В 1971 году Армстронг покинул NASA и впоследствии занялся преподавательской деятельностью и бизнесом.

Фото: prophotos.ru

Новости по теме:

NASA выпустило правила поведения на Луне

NASA показало, на какой ракете люди полетят на Марс (ВИДЕО, ФОТО)

Астрономы представили рейтинг лучших мест для внеземной жизни (ВИДЕО, ФОТО)

Ученые: Земля становится экстремальным местом для жизни (ВИДЕО)