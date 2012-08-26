Для борьбы с кризисом Греция готова продавать острова

{1-} Греция может продать или сдать в аренду необитаемые острова в рамках программы приватизации, с помощью которой правительство надеется выручить средства на борьбу с кризисом.
Об этом премьер-министр страны Антонис Самарас заявил в интервью Le Monde.
По его словам, коммерческое использование островов может быть возможно только в том случае, если это не будет нарушать требования национальной безопасности.
Самарас также подчеркнул, что правительство не будет «избавляться» от островов «по дешевке»; речь идет о возможном превращении необитаемых территорий в объекты, которые будут приносить доход.
В настоящее время правительство Греции пытается добиться от властей Евросоюза, МВФ и Европейского центробанка смягчения условий кредитования. Как рассказывал Самарас, греки просят не денег, а больше времени, то есть продления сроков экономии.
По существующим договоренностям, Афины должны сэкономить 11,5 миллиарда евро в 2013-2014 годах. Правительство Греции хочет договориться о продлении срока до 2016 года. По информации СМИ, Германия может согласиться на такое смягчение.
Фото tourdream.net
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