Азаров: через полтора года рождаемость превысит смертность

{1-} Благодаря государственной программе развития медицины и помощи при рождении ребенка через полтора года уровень рождаемости превысит смертность во всех областях Украины.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Поощрение рождаемости, с одной стороны, и развитие медицины и сокращение смертности, с другой, уже привели в шести областях Украины к превышению рождаемости над смертностью. Еще год-полтора, и Украина в целом выйдет на превышение рождаемости над смертностью», – сказал Николай Азаров.

Премьер напомнил, что увеличение населения Украины важно для перспективы развития страны.

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«Говоря о перспективном развитии Украины, о росте валового внутреннего продукта, о создании рабочих мест, мы должны подумать об увеличении населения Украины, о том, кто будет заполнять эти рабочие места», – подчеркнул он.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, во время рабочей поездки в Луганскую область Николай Азаров заявил, что в Украине достаточно ресурсов для того, чтобы через 10-15 лет выйти на уровень наиболее развитых стран мира.

«Украина нуждается в стабильном развитии. 10 - 15 лет – и мы Украину не узнаем. У нас хватит сил и возможностей, у нас есть все ресурсы и возможности, чтобы стать богатой и развитой страной», - подчеркнул премьер.

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