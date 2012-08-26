Янукович поздравил горняков с Днем шахтера

{1-} Президент Украины Виктор Янукович поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Праздник горняков – дань уважения людям, которые посвятили себя этой нелегком деле, что требует огромных усилий, самоотверженности и отваги. От упорного труда шахтеров зависит стабильность экономики государства, ее развитие и благосостояние людей», – говорится в поздравлении.

Виктор Янукович пожелал работникам угольной промышленности крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений во имя Украины.

«Уверен, что вы и впредь будете способствовать устойчивому развитию отрасли, созданию производственных мощностей, достаточных для удовлетворения постоянно растущего внутреннего спроса, а также укреплению энергетической независимости нашего государства», – отметил Президент.

В честь праздника глава государства наградил званием Героя Украины Дмитрия Романенко – проходчика «Шахтоуправления «Южнодонбасское №1» и Юрия Шикула – машиниста шахтоуправления «Самсоновская-Западная».

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