МЧС дало свет в 118 населенных пунктах, еще 20 остаются без электрики

{1-} На протяжении 25 августа сотрудники МЧС и работники облэнерговосстановили электроснабжение ряда населенных пунктов Украины, обесточенных в результате сильного ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Электроснабжение удалось восстановить в 50 населенных пунктах Волынской области, 44 – Житомирской, 22 – Киевской и двух – в Черниговской области.

По состоянию на 07:00 26 августа остаются обесточенными 20 населенных пунктов в двух областях Украины.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, глава МЧС обратился к украинским губернаторам с просьбой подготовить регионы к резкому ухудшению погодных условий: в стране ожидаются сильные ливни и ветер.

фото: mns.gov.ua

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