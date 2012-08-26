Шуфрич пригрозил снять «Говерлу» с чемпионата Украины

{1-} Вице-президент клуба «Говерла» (Ужгород) Александр Шуфрич после поражения команды в матче седьмого тура чемпионата Украины с мариупольским «Ильичевцем» (0:2) выразил недовольство судейством и пригрозил снять команду с чемпоината.
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
«У нас арбитры защищены от публичности, но мы найдем пути, чтобы обязать Пьерлуиджи Коллину сказать, какую ответственность понесет боковой арбитр сегодняшнего матча. Потому что о таком взятии ворот должен сигнализировать именно лайнсмен. Кроме того, руководством клуба, вполне возможно, будет рассматриваться вопрос о снятии Говерлы с чемпионата Украины. Говорю это абсолютно серьезно», - подчеркнул Шуфрич.
Напомним, матче с «Ильичевцем», который прошел в Мариуполе, команда из Ужгорода потерпела седьмое поражение в семи матчах Премьер-лиги.
«Мы с большим трудом пробивались в Премьер-лигу, но если мы тут не нужны, так давайте мы снимемся заранее. Зачем же нас так откровенно отсюда выгонять? Первый раз ошибка – это случайность, а два раза – это уже система», - сказал Шуфрич.
Отметим, что после седьмого тура в активе Говерлы по-прежнему нет ни одного очка.
Как сообщал «Главред» ранее, в субботу, 25 августа, в рамках чемпионата Украины мариупольский «Ильичевец» обыграл «Говерлу» на своем поле со счетом 2:0.
Результаты других матчей тура:
24 августа:
25 августа:
Седьмой тур завершится 26 августа:
17:00 «Металлург» З – «Металлург» Д
17:30 «Днепр» - «Волынь»
19:00 «Шахтер» - «Карпаты»
19:30 «Металлист» - «Кривбасс»
21:00 «Таврия» - «Арсенал»
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