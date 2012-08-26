Азаров пообещал возродить шахтерские города

{1-} Растущие потребности Украины в угле для перехода теплоэлектроцентралей на отечественное топливо позволят развернуть на Донбассе возрождение шахтерских поселков и городов.

Об этом заявил премьер-министр Николай Азаров, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мы все больше и больше переходим на собственное топливо, а значит, у нас и дальше будет потребность в отечественном угле. Поэтому угольная отрасль будет развиваться, и перспектива у шахтеров есть», – подчеркнул премьер.

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По словам Азарова, ранее в Украине был принят курс на закрытие шахт, из-за чего шахтерские поселки превратились в регрессивные территории, лишившись рабочих мест, а соответственно и отчислений в местные бюджеты.

Однако теперь, отметил премьер, с такой политикой покончено.

«Мы из года в год наращиваем государственную поддержку угольной промышленности, предусматривая средства на строительство новых шахтных горизонтов. Такой линии Кабмин будет придерживаться и в дальнейшем. Особое внимание власть будет уделять развитию шахтерских поселков», – заявил Азаров.

Отметим, что сегодня, в последнее воскресенье августа, в Украине отмечается День шахтера.

Ранее Президент Украины Виктор Янукович поздравил горняков с профессиональным праздником и присвоил двоим шахтерам звание Героя Украины.

Фото: kmu.gov.ua

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