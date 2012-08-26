Минобразования: вузы на региональный язык обучения пока не переводим

{1-} Перевод высших учебных заведений на региональный язык обучения в настоящий момент не стоит на повестке дня, однако не исключено, что такой вопрос может возникнуть.

Об этом заявил заместителя директора Департамента высшего образования Минобразования Николай Фоменко, передает УНН.

В то же время чиновник отметил, что переход вузов на региональный язык может вызвать ряд проблем: от кадровых и образовательных до финансовых.

«Речь идет о том, что есть трудовой коллектив вуза, есть студенты, поэтому насильно это вводить нельзя, поскольку можно нарваться. Поэтому здесь надо быть осторожным», - отметил он.

По словам Фоменко, в то время, когда украинцы изучали русский язык, россияне учились английскому, французскому, немецкому языку, и поэтому граждане России выбили украинцев из многих бизнес-структур Европы. На период распада Советского Союза культурно, коммуникативно россияне оказались более конкурентными.

Кроме того, для перехода высших учебных заведений на региональный язык нужно будет использовать значительную часть бюджетных средств.

«Только на учебники нужно будет использовать миллионы гривен», - отметил Фоменко.

Чиновник также подчеркнул, что переход вузов на региональный язык может осложниться еще и кадровыми проблемами.

«Смогут ли преподаватели легко перейти на другой язык? Не будет ли это суржик? Полиязычность привела к тому, что дети и украинский плохо знают, и русский. Например, юноша в Одессе закончил школу, а хочет поступить в Киевский университет Шевченко. У него языковая подготовка русская, а в университете – украинская. Уже на этом этапе могут возникнуть проблемы», - резюмировал Фоменко.

Напомним, как сообщал «Главред», ранее министр образования Дмитрий Табачник заявил, что планы Одесской области и Крыма придать русскому языку статус регионального вынудило Министерство образования активно издавать учебники на русском языке.

«Из 2 млн 60 тыс учебников 1 млн 900 тыс у нас на русском языке, поэтому, я думаю, что проблем не возникнет. И если будут какие-то проблемы, мы будем их решать с педагогами», - заявлял Табачник.

Фото: ТСН

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