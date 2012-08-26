Террористы «Аль-Каиды» подали на Британию иск в Европейский суд

{1-} Два участника террористической сети «Аль-Каида» подали в Европейский суд по правам человека иск к властям Великобритании.

Об этом в субботу, 25 августа, сообщает The Daily Telegraph.

Оба террориста, подавшие жалобы, являются гражданами Великобритании и в настоящее время отбывают пожизненные сроки. Они утверждают, что подверглись пыткам со стороны спецслужб Пакистана, а Служба безопасности Великобритании MI5 была в курсе методов работы пакистанских коллег.

Ранее члены «Аль-Каиды» подавали подобные иски в несколько британских судов, но все их жалобы были отклонены. Европейский суд, однако, принял иск к рассмотрению.

Теперь британским властям придется дать Страсбургу объяснения по поводу предполагаемой причастности MI5 к пыткам террористов.

В случае, если Европейский суд не будет удовлетворен этими объяснениями, по делу членов «Аль-Каиды» пройдут полномасштабные слушания. В итоге британским властям, скорее всего, придется пересмотреть приговоры террористам.

Один из истцов, Салахуддин Амин, в 2007 году был признан виновным в подготовке взрыва в британском торговом центре. Второй истец, Рангзиб Ахмед, был приговорен к пожизненному заключению в 2008 году.

Он считался одним из координаторов террористической сети, действовавшей на территории Великобритании. По словам защиты Ахмеда, в 2006 году сотрудники MI5 допустили его выезд в Пакистан, а потом сообщили о его местонахождении местным службам безопасности, чтобы он был арестован и допрошен с применением пыток.

Ряд британских юристов уже выразили возмущение вмешательством Страсбурга во внутренние дела страны, назвав недопустимым, что Европейский суд может поставить под сомнение решения судов Великобритании.

фото: presstv.ir

Новости по теме:

«Аль-Каида» готовит удар «в самое сердце» США

США потребовали выплатить более 6 миллиардов жертвам терактов 11сентября

Европейский суд посоветовал Украине не выдавать РФ участника покушения на Путина

Европейский суд может пустить на выборы Тимошенко и Луценко - ЦИК