В Киеве на огромной скорости разбился офицер СБУ

В Киеве на огромной скорости старший офицер СБУ влетел в бетонную опору и разбился.

ДТП произошло возле Индустриального моста, передает ТСН.

За рулем машины находился высокопоставленный офицер СБУ Николай Гончаренко.

По словам свидетелей, автомобиль темного цвета на большой скорости врезался в бетонный отбойник.

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От удара машина перевернулась, фактически заблокировав движение на мосту. Очевидцы происшествия пытались вытащить водителя самостоятельно. Но его зажало в дымящейся машине.

Милиция, «скорая» и спасатели приехали на место спустя несколько минут, однако спасти жизнь водителю не смогли.

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Причины инцидента выясняются.

Фото: auto.bigmir.net

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