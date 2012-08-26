В Киеве на огромной скорости разбился офицер СБУ

В Киеве на огромной скорости старший офицер СБУ влетел в бетонную опору и разбился.
ДТП произошло возле Индустриального моста, передает ТСН.
За рулем машины находился высокопоставленный офицер СБУ Николай Гончаренко.
По словам свидетелей, автомобиль темного цвета на большой скорости врезался в бетонный отбойник.
В ДТП погиб солист группы «Ласковый май»
От удара машина перевернулась, фактически заблокировав движение на мосту. Очевидцы происшествия пытались вытащить водителя самостоятельно. Но его зажало в дымящейся машине.
Милиция, «скорая» и спасатели приехали на место спустя несколько минут, однако спасти жизнь водителю не смогли.
В Киеве в ДТП погибли пять человек
Причины инцидента выясняются.
Фото: auto.bigmir.net
Новости по теме:
В Киеве в ДТП погибли пять человек
В ДТП погиб солист группы «Ласковый май»
В Германии автобус с детьми попал в ДТП: 30 пострадавших