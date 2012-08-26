Две участницы Pussy Riot выехали из России

{1-} Две участницы российской панк-группы Pussy Riot покинули страну.

Об этом говорится в сообщении группы в Twitter.

«Наши две участницы в связи с розыском успешно покинули пределы страны! Набирают иностранных феминисток для подготовки новых акций!», - отмечается в сообщении.

Напомним, четыре участницы панк-группы Pussy Riot – Екатерина Самуцевич, Мария Алехина и Надежда Толоконникова – были приговорены Хамовническим судом Москвы к двум годам лишения свободы по обвинению в хулиганстве.

Поводом для уголовного дела послужила акция в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года: девушки вошли в церковь и устроили панк-молебен, видеозапись которого впоследствии выложили в интернет.

В защиту девушек выступили большинство западных СМИ, правозащитных организаций, политиков и известнейших деятелей шоу-бизнеса. Они назвали приговор крайне жестким и несоразмерным содеянному участницами Pussy Riot.

Ряд политических деятелей призвали его пересмотреть. Кроме того, во многих странах мира по ходу слушаний и после вынесения приговора проходили акции в поддержку девушек.

Полиция разыскивает еще двух участниц акции в храме.

Как сообщал «Главред» ранее, что Хамовнический суд Москвы признал Надежду Толоконникову, Екатерину Самуцевич и Марию Алехину виновными в хулиганстве на почве религиозной ненависти и приговорил их к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Перформанс, за который теперь отвечают активистки Pussy Riot, они устроили в феврале 2012 года. Девушки в разноцветных платьях и балаклавах вылезли на амвон храма и исполнили песню «Богородица, Путина прогони».

Фото: Вести.ру

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