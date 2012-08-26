КНДР пригрозила войной США и Южной Корее

{1-} Действия США и Южной Кореи, особенно военные маневры «заслуживают самого серьезного осуждения». Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на банкете по случаю 52-й годовщины начала реализации политики «сонгун» Ким Чен Ира (сонгун: приоритет армии – прим.ред).

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

«Если хотя бы один снаряд противника упадет в воды или на землю, принадлежащую КНДР, то Корейская народная армия в ответ развернет контрнаступление и завершит великое дело объединения родины», - пообещал Ким Чен Ын.

Верховный главнокомандующий, по его собственным словам, уже «изучил и одобрил соответствующий оперативный план», солдаты и офицеры ждут окончательного приказа, чтобы «вступить в смертельную битву с США и силами южнокорейского режима».

«Наша позиция сводится к тому, чтобы моментально отреагировать на агрессивные действия с их стороны войной за воссоединение родины», - сказал он.

«Мы не собираемся пассивно наблюдать за агрессивными действиями противника и предпримем все необходимые меры для защиты своего суверенитета», - добавил Ким Чен Ын.

Эти заявления прозвучали на банкете, устроенном во время инспекционной поездки лидера страны на один из участков восточного фронта.

Ранее представитель военной миссии КНДР в демилитаризованной зоне сообщил, что его страна «более не считает себя связанной соглашением о перемирии, заключенным в конце Корейской войны 1950-1953 годов в связи с грубым нарушением его условий со стороны США и Южной Кореи».

В заявлении миссии подчеркивается, что теперь «народ и армия КНДР могут в любой момент принять физические контрмеры для обеспечения своего суверенитета и мира».

Поскольку США «не собираются отказаться от враждебно курса в отношении КНДР», миссия предупредила, что «в этих условиях только священная война за воссоединение Родины поможет смести американских империалистов и южнокорейский марионеточный режим и завершить дело воссоединения Родины».

«Наша страна не упустит шанс развернуть великую войну за объединение по приказу верховного главнокомандующего Ким Чен Ына», - отметил представитель КНДР.

фото: watchnews.com.ua

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