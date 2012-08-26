В Москве полиция во время погони застрелила нарушителя правил

{1-} В Москве полицейские застрелили водителя автомобиля ВАЗ во время погонию.
Об этом сообщает сайте СК России.
Инцидент произошел около 4 часов утра 26 августа на Варшавском шоссе.
Преследование автомобиля полиция начала в городе Домодедово, после того как водитель проехал перекресток на красный свет и не остановился, несмотря на требования сотрудников ГИБДД.
В ходе погони автомобиль въехал в Москву и двигался по Варшавскому шоссе, когда полицейские открыли по нарушителю огонь.
Погибший был гражданином Узбекистана 1983 года рождения. По словам источника в полиции, мужчина был лишен водительских прав, а также был ранее судим.
Следственный комитет начал проверку по факту применения оружия сотрудником полиции.
Фото: РИА "Новости"
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