В Москве полиция во время погони застрелила нарушителя правил

{1-} В Москве полицейские застрелили водителя автомобиля ВАЗ во время погонию.

Об этом сообщает сайте СК России.

Инцидент произошел около 4 часов утра 26 августа на Варшавском шоссе.

Преследование автомобиля полиция начала в городе Домодедово, после того как водитель проехал перекресток на красный свет и не остановился, несмотря на требования сотрудников ГИБДД.

В ходе погони автомобиль въехал в Москву и двигался по Варшавскому шоссе, когда полицейские открыли по нарушителю огонь.

Погибший был гражданином Узбекистана 1983 года рождения. По словам источника в полиции, мужчина был лишен водительских прав, а также был ранее судим.

Следственный комитет начал проверку по факту применения оружия сотрудником полиции.

Фото: РИА "Новости"

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