Янукович отправится на Афон молиться за Украину

{1-} Президент Украины Виктор Янукович 26-27 посетит Святую Гору Афон в Греции с традиционной паломнической поездкой.

Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Глава государства встретится с православными духовниками и будет участвовать в богослужениях с молитвой за Украину и украинский народ.

Президент Украины планирует посетить святые места, в том числе монастырь, где хранится пояс Пресвятой Богородицы, монастырь с Иверской иконой Богородицы», - заявили в пресс-службе.

Посещение Афона является частной поездкой и не имеет статуса официального визита, все расходы, связанные с перелетом и пребыванием Януковича и участников этого мероприятия, осуществляются исключительно за счет их собственных средств.

«Бюджетные средства для этого не используются», - подчеркивает пресс-служба.

Советник президента и его представитель в Конституционном cуде Елена Лукаш заявила, что Президент, как и другие граждане Украины, имеет право на выбор места пребывания и свободное передвижение, не имеет ограничений относительно посещения тех или иных стран.

«Расходы, связанные с этой частной поездкой, будут отображены Виктором Януковичем в декларациях об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2012 год», - подчеркнула Лукаш.

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