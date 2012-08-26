FEMEN призвали пилить кресты - спасать Россию

Украинское женское движение FEMEN приветствует отважных архангельских и челябинских кресторубов, свергнувших четыре(!) поклонных креста, сообщается на сайте femen.



FEMEN призывает и дальше с двойным усердием выпиливать псевдорелигиозную трухлятину из тела многострадальной Руси. Эпоха крестоповала должна стать закатом российской церковной мафии, кресты которой служат костылями хромому путинскому режиму. Пили кресты - спасай Россию!





Напомним, 25 августа, в разных регионах России были уничтожены четыре поклонных креста.



Один крест был спилен в Архангельске, еще три – в Челябинской области.





Как сообщал «Главред» ранее, волну атак на православные поклонные кресты положила акция в Киеве: 17 августа активистки женского движения FEMEN спилили бензопилой поклонный крест в центре города.



По словам активисток движения, таким образом они поддержали участниц группы Pussy Riot, которых в Москве приговорили к двум годам колонии за панк-молебен в храме Христа Спасителя.



Как позже заявили представители FEMEN, они намерены отправиться в Россию для уничтожения деревянных православных крестов.

фото: femen



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