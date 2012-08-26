Западные СМИ: Меркель хочет новый договор о ЕС

{1-}Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает за новый договор о Европейском союзе, сообщают европейские СМИ со ссылкой на немецкий еженедельник "Шпигель", пишет Интерфакс-Украина.

По данным издания, "федеральное правительство (Германии – ред.) желает усилить европейскую интеграцию", и Меркель хотела бы, чтобы "главы государств и правительств провели совещание, посвященное новым юридическим основам для ЕС".

Дата такого совещания может быть назначена во время декабрьского саммита ЕС в Брюсселе, утверждают источники "Шпигеля".

Одна из идей, на которых настаивает Берлин, - это усиление роли Европейского суда, который, по мнению немецкой стороны, "мог бы обладать правом наблюдать за бюджетами государств-членов и наказывать тех, кто создает дефицит".

Однако, отмечает издание, эта инициатива "не вызвала энтузиазма среди большинства государств-членов" ЕС, и приводит пример, когда на неформальной встрече десяти министров иностранных дел стран Евросоюза большинство отвергло саму идею совещания об изменении договора, выдвинутую главой МИД Германии Гидо Вестервелле.

В течение нескольких месяцев германский канцлер активно продвигает мысль о необходимости обеспечить "больше Европы", чтобы адекватно отвечать на вызов кризиса евро. "Есть также этапы к большей интеграции, которые будут изменены в договоре (о Евросоюзе – ред.). Мы еще не на той стадии, но не следует делать из этого табу", - заявила канцлер в конце мая на саммите Совета государств Балтийского моря.

фото: meta.kz

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