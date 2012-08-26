Кобзон приехал в Донецк поздравить шахтеров с их праздником

Сегодня, 26 августа, в Донецке, на шахте им. Засядько, состоялись торжества по случаю Дня Шахтера. Горняков приветствовали, в частности, народный депутат Ефим Звягильский и известный российский певец Иосиф Кобзон, передает УНН .

Народный артист Украины, почетный гражданин города Донецка Иосиф Кобзон поздравил работников шахты с праздником и исполнил десяток песен из своего многочасового репертуара для людей мужественной шахтерской профессии.

В свою очередь народный депутат Ефим Звягильский поздравил собравшихся с праздником и сказал, что для угольной отрасли Украины наступили тяжелые времена.

Он также отметил, что добытый шахтерами уголь невозможно реализовать, а потому все склады "забиты" углем. "Проблема в том, что государство ежегодно повышает процент экспортируемого топлива в нашу страну", - подчеркнул Звягильский.

Как сообщалось ранее, сегодня в Украине отмечается День шахтера . Работников угольной промышленности поздравили Президент Украины Виктор Янукович , премьер-министр Николай Азаров и спикер Верховной Рады Владимир Литвин .

фото: unn.com.ua

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