Литва намерена прикупить греческие острова

{1-}Территория Литвы может стать больше. Мэр Вильнюса Артурас Зуокас намерен расширить территорию государства за счет греческих островов. На новых землях глава города уже решил построить туристические зоны и бизнес-центры, сообщает Ридус со ссылкой на местное издание 15min.lt.

Стоимость островов, по мнению градоначальника, должна быть совсем небольшая. Один из наиболее понравившийся Зуокасу островов пару лет назад стоил 16 миллионов литов (примерно 5,8 миллионов долларов США), а теперь, когда Греция ищет пути выхода из экономического кризиса, его цена должна быть намного меньше.

«Налоги в таком случае будут такими же, как в Греции. Есть лишь одно достоинство: в Греции можно будет претендовать на помощь ЕС для развития островов, открытия новых гостиниц, здравниц и тому подобному. Наш бизнес мог бы получить помощь ЕС», – сказал мэр.

Ранее премьер-министр Антонис Самарас заявил, что Греция может продать или сдать в аренду принадлежащие ей необитаемые острова. Позднее эту информацию опровергли представители власти, сославшись на неверную трактовку информации газетой Le Mond.

Всего Греции принадлежат около 6 тысяч островов, большая часть которых не заселена людьми.

фото: 15min.lt

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