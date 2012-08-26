Серия терактов в Ираке: погибли восемь человек

{1-}В Ираке в результате серии терактов, не менее восьми человек погибли, в том числе военнослужащие и полицейские, сообщили правоохранительные органы страны, пишет Интерфакс-Украина.

Трое военнослужащих погибли и двое получили ранения в результате взрыва бомбы недалеко от города Фаллуджа. Двое полицейских погибли после того, как неизвестные вооруженные лица открыли огонь по полицейскому участку на севере Багдада.

Поступают также сообщения, что в столичном квартале Зайюна неизвестными были застрелены трое охранников.

По последним данным, в августе в Ираке были убиты уже 254 человека.

Напомним, 25 августа, в результате взрывов на севере Ирака погибли 9 человек, в том числе 6 сотрудников курдской разведки.

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