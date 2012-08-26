НАТО выделило Украине 15 миллионов на утилизацию боеприпасов

{1-}НАТО в 2012 году предусмотрено финансирование утилизации боеприпасов в Украине в объеме 15,7 млн. гривен.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

В 2012 году в рамках Трастового фонда НАТО/ПРМ предусмотрены средства в размере 15,7 млн. грн на проведение утилизации боеприпасов.

В ведомстве также отметили, что средства на утилизацию боеприпасов в местных бюджетах не планировались и планироваться не будут.

По данным министерства, от реализации продуктов утилизации ракет и боеприпасов в специальный фонд Государственного бюджета Украины в 2012 году перечислено 44,58 млн. грн.

Напомним, в минувшем году Украина и НАТО подписали имплементационное соглашение по второму этапу утилизации боеприпасов.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2009 года Украина подписала договор об утилизации 7 тыс. тонн боеприпасов. Участниками договора стали Министерство обороны, Агентство НАТО по техническому обслуживанию NAMSA и ГП «Укроборонсервис».

Заместитель Министра обороны Украины Владимир Омельянчук заявил, что оговоренные боеприпасы несут опасность для населения и государства в целом, поэтому «Министерство обороны Украины начало работать очень активно в этом направлении».

«В первом квартале этого года мы за средства «NAМSA» завершили утилизацию 8 тыс.тонн боеприпасов. Сегодня мы подписали новый договор, и работы по утилизации выполнит государственное предприятие «Укроборонсервис», которое уже продемонстрировало свою высокую профессиональность в выполнении подобных задач», - отметил Омельянчук.

Он также сообщил, что уже достигнуты договоренности по реализации второго этапа проекта Трастового фонда - утилизации 76 тыс. тонн боеприпасов. Всего в Украине хранится около 470 тыс. тонн боеприпасов, нуждающихся в утилизации.

фото: avdet.org

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