У Тимошенко надеются, что Евросуд признает нарушение по 4 статьям

{1-}Защитник экс-премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко надеется на удовлетворение Европейским судом по правам человека жалобы на нарушение четырех статей Европейской конвенции о защите прав человека, пишет Тиждень.ua.

"28 августа будет рассматриваться нарушение четырех статей Европейской конвенции по правам человека по делу Юлии Тимошенко. Речь идет о 3 статье - это жестокое обращение, 5 статье - незаконность задержания и содержания под стражей. Эта статья будет рассматриваться вместе со статьей 18, которая предусматривает политические мотивы преследования и статья 8 - вмешательство в личную и частную жизнь", - сообщил Власенко.

В то же время, по его словам, жалоба о незаконности приговора в газовом деле Тимошенко во время этого слушания Евросуда рассматриваться не будет.

"К сожалению, статья 6 при заседании 28 августа рассматриваться не будет. Это обусловлено тем, что нет решения Высшего специализированного суда (в газовом деле)", - сказал он.

"Возможно, мы выйдем на эти вопросы во время вопросов судей, возможно нет. Во втором случае это означает, что наша жалоба в части нарушений статьи 6 будет рассматриваться отдельно. Но жалоба эта есть, она оформлена и не требует дополнительных дополнений", - пояснил защитник.

По его словам, прогнозировать решение Европейского суда значительно легче, чем украинских судов.

"У нас есть достаточно доказательств, подтверждающих нарушения по заявленным четырем статьям. И мы ожидаем, что будет признано нарушение украинскими властями этих статей в деле Тимошенко. И это означает, что будет юридически признан факт политического преследования Тимошенко", - добавил он.

Власенко также отметил, что денежная компенсация по решению Евросуда его подзащитную не интересует.

"Нас компенсации в этом деле не интересуют. Вопрос не в том, чтобы получить 5-10 тыс. евро компенсации. Важно юридически установить, во-первых, что Юлию Тимошенко абсолютно незаконно с нарушениями украинского и международного законодательства арестовали и до сих пор держат в тюрьме. Во-вторых, установить, что то, что происходит в Украине по делу Тимошенко, - это не уголовное преследование, это политические репрессии", - подытожил он.

Новости по теме:

Тимошенко поздравила украинцев с Днем независимости и призвала к борьбе



Европейский суд может пустить на выборы Тимошенко и Луценко - ЦИК



Дело Тимошенко Европейский суд рассмотрит публично



Тимошенко выйдет на свободу по решению Евросуда – Власенко



Европейский суд займется Тимошенко в конце лета

