Тысячи казанцев собрались на матч в честь погибших хоккеистов "Локомотива"

В Казани вечером, 26 августа, минутой молчания начался первый благотворительный хоккейный матч "От чистого сердца", посвященный памяти трагически погибшей в авиакатастрофе команды "Локомотив" (Ярославль), передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщает издание, дворец спорта, рассчитанный на 3,5 тыс. мест, был переполнен, зрители громом аплодисментов встречали команды звездных капитанов - Ильи Ковальчука и Алексея Морозова.

Все средства от матча, предоставленные рядом спонсоров, будут направлены в помощь семьям погибших хоккеистов. Билеты на матч распространялись бесплатно - в спортшколах, детдомах, в спортивных федерациях, в бюджетных организациях.

В составе команд - известные спортсмены, ветераны спорта, чиновники, бизнесмены, банкиры, артисты России.

Среди VIP-игроков: легендарные Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Дацюк, Евгений Малкин, Данис Зарипов, Ренат Касьянов, Илья Никулин, Илья Авербух, президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, зам.секретаря Совбеза РФ Рашид Нургалиев, зам.главы Росавиации Константин Махов, вице-спикер Госдумы РФ Андрей Воробьев, замруководителя секретариата 1-го вице-премьера РФ Александр Плутник, министр спорта Московской области Амир Галлямов, советник председателя Совета директоров Газпромбанка Роман Ротенберг, бизнесмен Геннадий Тимченко и многие другие VIP-игроки.

Команды сыграли вничью со счетом 13:13.

Шайбы забросили Воробьев (2), Минниханов (4), Метшин (3), Морозов (2), Фетисов (1), Ковальчук (4), Малкин (2), Ротенберг (1), Молчанов (1), Тимченко (1) и другие.

В перерыве между периодами Вячеслав Фетисов сказал: "Мы понимаем, что спорт пока не стал национальной идеей России, но должен: мы видим, что с помощью спорта можно и нужно помогать людям. Вот в такой игре, когда на поле вышли высокопоставленные чиновники, прославленные спортсмены, не столь важен результат, сколько сама идея", - подчеркнул хоккеист.

Он поблагодарил всех игроков и болельщиков и сообщил, что благодаря этой игре собрано 22 млн рублей: 17 млн пойдут в Фонд помощи семьям погибших игроков "Локомотива", 5 млн рублей - на лечение больных детей в Татарстане.

В свою очередь мэр Казани Метшин, в свою очередь, поблагодарил организаторов матча, который не только поддержит семьи ярославцев, но и останется в памяти тысяч казанских мальчишек, с восторгом наблюдавших за игрой легендарных хоккеистов.

"Это самый главный результат. В Казани только в финале турнира "Золотая шайба" участвует 3,8 тыс. детей, и каждый хочет стать Фетисовым, Морозовым, Ковальчуком, Зариповым. Нам нужны такие матчи, такие спортивные праздники, чтобы дети вели здоровый образ жизни", - сказал он.

Напомним, самолет с хоккейной командой "Локомотив" упал в сентябре 2011 года в километре от аэропорта "Туношна" Ярославской области. В результате катастрофы погибли 44 человека: 37 пассажиров и семь членов экипажа. Выжить удалось только бортинженеру Александру Сизову.

фото: championat.com

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