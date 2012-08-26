ЦИК просит Нацбанк перечислять деньги в выходные и праздники

{1-}ЦИК просит Нацбанк отменить ограничения при осуществлении финансовых операций на счетах избирательных фондов политических партий и кандидатов в народные депутаты, передает УНИАН.

Соответствующее обращение к НБУ члены Центризбиркома одобрили 26 августа на заседании после изучения совместного заявления пяти партий: "УДАР Виталия Кличко", "Батьківщина", ВО "Свобода", Партии регионов и Коммунистической партии Украины.

"ЦИК считает своим долгом обратить внимание на необходимость решения вопросов об отмене ограничений при осуществлении финансовых операций на счетах избирательных фондов партий и кандидатов в народные депутаты и обеспечении работы банковских учреждений в выходные и праздничные дни", - говорится в обращении комиссии.

ЦИК напоминает, что, согласно части 2 статьи 50 закона о выборах народных депутатов, собственные средства политических партий и кандидатов, которые перечисляются на соответствующий счет, не подлежат ограничениям по сумме и количеству перечислений.

"В то же время, как гласит совместное заявление партий, отдельные учреждения банков устанавливают ограничения по количеству и сумме перечислений на финансирование агитации не более 150 тыс. грн. в течение одного рабочего дня", - сообщает ЦИК.

Кроме того, ЦИК считает необходимым в связи со скоротечностью избирательного процесса обеспечить работу банковских учреждений в выходные и праздничные дни.

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