Асад снова обвинил Запад в заговоре против Сирии

{1-}Сирия является "краеугольным камнем региона" - и потому заговор иностранных государств был направлен именно против нее. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад во время встречи с иранским представителем Алаэддином Буруджерди в Дамаске.

Асад вновь заявил, что происходящие в стране события являются результатом "враждебного заговора", поддержанного иностранными государствами, и выразил уверенность, что заговор не достигнет своих целей, "какую бы цену не пришлось за это заплатить", сообщает Радио Свобода.

Иранский представитель провел также переговоры с вице-президентом Сирии, который впервые за долгое время появился на публике, и главой МИД Валидом Муаллемом. Тот назвал условиями начала переговоров властей с оппозицией прекращение повстанцами вооруженной борьбы и безусловное отрицание оппозиционерами возможности внешнего вмешательства.



Встреча сирийских руководителей с иранским представителем произошла на фоне сообщений о новых массовых убийствах в Сирии. По данным правозащитников, за последние двое суток вблизи Дамаска были обнаружены не менее 320 трупов. Повстанцы утверждают, что речь идет о жертвах операции правительственных сил против оппозиции в городе Дарайя, где за неделю погибли, по данным активистов, более 600 человек.



Великобритания выразила глубокую обеспокоенность в связи с массовым убийством мирных жителей в Сирии.



Ранее сегодня сообщалось, за минувшие сутки в стране погибли 330 человек, следовательно, день стал самым кровавым за все 18 месяцев конфликта: самые жестокие бои произошли в юго-западных пригородах Дамаска, в окрестностях столицы обнаружены тела более 200 погибших.

Фото operkor.net

Новости по теме:

Пентагон отправит в Сирию спецназ – американские СМИ

Бои в Сирии: повстанцы захватили две базы на границе с Ираком

В США назвали условия вторжения в Сирию

Сирийские повстанцы уничтожили 4 танка армии Асада