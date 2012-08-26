Британские власти передумали силой врываться в посольство Эквадора за Ассанжем

{1-}Великобритания отказалась от намерений силой войти в здание эквадорского посольства в Лондоне, чтобы арестовать основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом во время пресс-конференции заявил Президент Эквадора Рафаэль Корреа.

"Думаю, этот неприятный инцидент исчерпан", - сказал Корреа, сообщает ВВС

Британский МИД утверждает, что никогда не выдвигал подобных угроз эквадорской стороны, а в пятницу направил в посольство Эквадора официальное письмо с предложением возобновить переговоры на тему выдачи Ассанжа.

Напомним, основатель Wikileaks Джулиан Ассанж получил политическое убежище в Эквадоре, но не может покинуть территорию эквадорского посольства. Британские власти намерены экстрадировать Ассанжа в Швецию, где его обвиняют в совершении преступлений сексуального характера.

По словам Рафаэля Корреа, существует опасность, что Швеция выдаст Ассанжа США.

фото: thehindu.com



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