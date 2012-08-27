Евросуд принял к рассмотрению иск Аль-Каиды против Великобритании

{1-}Европейский суд по правам человека в Страсбурге принял к рассмотрению иск двух членов террористической сети Аль-Каида против властей Великобритании. Об этом сообщает в воскресенье, 26 августа, сайт газеты The Telegraph.

Издание подчеркивает, что теперь британским властям придется давать суду свою версию в ответ на иск. Если ответ Лондона не удовлетворит суд, то начнется рассмотрение в полном объеме. Если террористам удастся выиграть процесс, то британские власти, скорее всего, будут вынуждены снять с них обвинительные приговоры, сообщает newsru.co.il.

Иск подали два террориста, Салахуддин Амин и Рангзиб Ахмед. Амин приговорен к пожизненному заключению за подготовку теракта в торговом центре Блюуотер в Кенте и ночном клубе в Лондоне. Он утверждает, что британские власти знали – показания против него вырваны под пытками. По его словам, британская служба безопасности MI-5 хорошо знала о методах пакистанских спецслужб. Амин утверждает, что пакистанские агенты плоскогубцами выдирали ногти на его пальцах.

Ахмед считается самым высокопоставленным террористом, осужденным британским судом. Он руководил отделением Аль-Каиды, контактировавшим со всеми ячейками террористов в Великобритании, включая боевиков, совершивших теракты в Лондоне 7 июля и 21 июля 2005 года. Ахмед тоже утверждает, что подвергался пыткам.

МИД Великобритании отказался комментировать решение суда принять иск террористов к рассмотрению.

Лорд Карлайл, до недавнего времени – независимый наблюдатель за британским антитеррористическим законодательством, сказал, что считает неприемлемым такое вмешательство Европейского суда в британские судебные процессы. Он призвал пересмотреть отношение Страсбургского суда по правам человека к судам Великобритании.



Ранее сегодня сообщалось, что два террориста Аль-Каиды подали в Европейский суд по правам человека иск к британским властям.



Напомним, 31 июля Нью-йоркский суд предписал международной террористической организации Аль-Каида, афганскому радикальному движению Талибан и правительству Ирана выплатить родственникам жертв теракта 11 сентября 2001 года 6 миллиардов долларов в качестве компенсации.

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