19-й офис Facebook будет самым большим в мире

{1-}Компания Facebook намерена построить 19-й по счету офис, который должен стать самым большим в мире. Знаменитый архитектор и обладатель Притцкеровской премии Фрэнк Гери заключил контракт на проектирование нового здания для крупнейшей соцсети, пишет ridus-news.

По словам ее создателя Марка Цукерберга, там разместятся обслуживающие соцсеть инженерные службы, количество сотрудников в которых достигает 3400 человек, причем все они будут работать в одном гигантском офисе, разделенные минимальным количеством перегородок, чтобы повысить уровень сотрудничества работников Facebook. С основным зданием штаб-квартиры Facebook инженерные службы будут соединяться подземным переходом.

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На крыше спроектированного создателем музея Гуггенхейма в Бильбао здания будет располагаться парк, где сотрудники Facebook смогут отдыхать или работать на свежем воздухе.

"Это будет самый большой офис без перегородок в мире, но там будет и масса тихих мест, где можно побыть одному, — пояснил Цукерберг. — А на крыше раскинется настоящий парк, так что со стороны будет казаться, как будто смотришь на зеленый холм".

Фото ridus-news

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