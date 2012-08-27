19-й офис Facebook будет самым большим в мире

{1-}Компания Facebook намерена построить 19-й по счету офис, который должен стать самым большим в мире. Знаменитый архитектор и обладатель Притцкеровской премии Фрэнк Гери заключил контракт на проектирование нового здания для крупнейшей соцсети, пишет ridus-news.
По словам ее создателя Марка Цукерберга, там разместятся обслуживающие соцсеть инженерные службы, количество сотрудников в которых достигает 3400 человек, причем все они будут работать в одном гигантском офисе, разделенные минимальным количеством перегородок, чтобы повысить уровень сотрудничества работников Facebook. С основным зданием штаб-квартиры Facebook инженерные службы будут соединяться подземным переходом.
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На крыше спроектированного создателем музея Гуггенхейма в Бильбао здания будет располагаться парк, где сотрудники Facebook смогут отдыхать или работать на свежем воздухе.
"Это будет самый большой офис без перегородок в мире, но там будет и масса тихих мест, где можно побыть одному, — пояснил Цукерберг. — А на крыше раскинется настоящий парк, так что со стороны будет казаться, как будто смотришь на зеленый холм".
Фото ridus-news
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