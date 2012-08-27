В России рассказали всю правду о дворцах Путина

{1-} В России провели исследование образа жизни и имущества, которым пользуется президент России Владимир Путин. Авторы данного исследования оппозиционеры Борис Немцов и Леонид Мартынюк сделали вывод, что президент обманывает избирателей, официально декларируя свой годовой доход менее 4 миллиона рублей, пишет Коммерсантъ.

Во введении доклада, который называется "Жизнь раба на галерах", говорится о том, что "теряющий популярность Путин маниакально цепляется за власть", а в качестве "одной из самых серьезных причин" этого называется "атмосфера богатства и роскоши, к которой он уже привык и отказаться от которой категорически не хочется".

Авторы отметили, что, согласно декларации президента, его "официальный доход немногим более $100 тыс.": "При этом образ жизни, который он ведет, можно сравнить с жизнью монархов стран Персидского залива и эпатажных олигархов".

Так, Борис Немцов и Леонид Мартынюк подсчитали, что в распоряжении Путина "20 дворцов, вилл, резиденций", отметив, что "9 дворцов появились во время правления Путина". Подробно описав, что они собой представляют, авторы сообщили, что, например, у глав США и Германии по две резиденции.

В парк специального летного отряда "Россия", обслуживающего президента, входят, по данным доклада, 43 самолета и 15 вертолетов — "общая стоимость авиапарка около $1 млрд". "Мини-флотилия" президента, состоящая из "четырех роскошных судов", оценена в 3 млрд руб.

Перечислив автомобили, на которых передвигается глава государства (преимущественно Mercedes), авторы подчеркнули, что "для граждан Путин в своей декларации указал, что владеет автомобилями ГАЗ М-21, ГАЗ М-21P, "Нива", автоприцепом "Скиф"". Коллекция из 11 часов господина Путина оценена в 22 млн руб., что "составляет шесть его годовых зарплат": "Чтобы честно приобрести одну только коллекцию часов, Владимир Путин должен был не есть и не пить целых шесть лет".

Политолог Евгений Минченко считает, что новый доклад Бориса Немцова не нанесет большого урона имиджу Владимира Путина: "В обыденном сознании то, что президент хорошо живет, не воспринимается как что-то особо криминальное. У нас нет протестантской традиции скромности начальства".

"То, что чиновники высшего уровня контролируют дворцы и тому подобные вещи, в общем соответствует картине мира, которая есть у избирателей",— согласен политолог Михаил Виноградов.

По мнению эксперта, в случае очередного такого всплеска доклад Бориса Немцова может прийтись кстати. Авторы доклада, полагает Виноградов, надеются "вызвать такой взрыв уже сейчас".

А по мнению Минченко, антипутинские доклады не оказывают заметного влияния на настроения избирателей, так как в обществе еще не сформировался запрос на такого рода разоблачения. В то же время регулярная публикация разоблачительных докладов "поддерживает эмоциональный градус антипутински настроенной части электората".

Как сообщал Главред ранее, рейтинг Путина упал до исторического минимума. Деятельность Владимира Путина на посту президента России положительно оценивают всего 48%, а 25% высказались резко против него, тогда как в мае сторонниками Путина можно было назвать 60% респондентов, а о своей антипатии к нему заявляли 21% опрошенных.



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