Встреча Януковича с Путиным не была запланирована – СМИ

{1-} Встреча Президента Украины Виктора Януковича с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 25 августа, не была заранее запланирована, а субботний рабочий визит главы Януковича в Сочи появился в графике украинского президента за день до его начала.
В украинском МИДе не располагают информацией о подготовке к встрече глав украинского и российского государств каких-либо документов, о чем со ссылкой на свои источники во внешнеполитическом ведомстве сообщает «Коммерсантъ-Украина».
«Скорее всего договоренность о встрече была достигнута в ходе телефонного разговора Януковича и Путина»,— сказал собеседник издания.
Кроме того, что в Сочи не были приглашены представители украинских СМИ. Подробности визита стали известны из сообщений пресс-служб глав двух государств и российских журналистов.
Ранее «Главред» сообщал, что встреча Януковича с Путиным должна была состояться в сентябре в Москве. А в Крыму должны были встретиться премьеры Николай Азаров и Дмитрий Медведев.
фото: president.gov.ua
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