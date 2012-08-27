Украина вновь не договорилась с Россией о газе

27 августа 2012, 09:52

{1-}  Во время встречи Президента Украины Виктора Януковича с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла 25 августа в Сочи, главы государств вновь обсуждали  газовые вопросы, однако так ни к чему и не договорились.

Поэтому Янукович в субботу же вернулся в Киев, о  чем со ссылкой на свои источники в АП сообщает  «Коммерсантъ-Украина».

«Может быть, у нас останется немножко времени поговорить и о газе,— предложил Янукович.— Я считаю, эта тема не уйдет никогда из наших отношений, и она всегда будет чувствительной. И конечно, мы бы хотели немножко изменить наши позиции в отношениях с Россией, поэтому нам есть, о чем поговорить».

Встреча проходила за закрытыми дверями, и о каких-либо достигнутых договоренностях не сообщалось.

По словам источника издания в Кремле, «президенты весьма плодотворно пообщались, однако говорить, что этот (газовый.— Ред. ) вопрос решен, пока не представляется возможным».

А источник издания в украинском Минэнерго сообщил, что принципиальных соглашений в газовой сфере на переговорах Януковича и Путина достигнуто не было.

 «У нас была надежда на то, что решить вопрос снижения цен на газ удастся путем создания консорциума на базе газотранспортной системы, но вместо этого со стороны России прозвучали все те же политические предложения о Таможенном союзе»,— сказал собеседник. В Минэнерго также отметили, что этой зимой готовятся значительно сократить потребление газа теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) путем их частичного перевода на уголь.

Ранее «Главред» сообщал, что во время предыдущей встречи Януковича и Путина газовые вопроса даже не поднимались. Путин заявил, что в результате скидок, которые предоставляет Россия Украине при поставках газа, льгота Киева с 2010 года составила 8 млрд долларов. При этом уровень цен для Украины абсолютно сопоставим с соседями Украины.

фото: president.gov.ua

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