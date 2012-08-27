Хакеры взломали сайты власти в Крыму

{1-} Сайт Министерства регионального развития и ЖКХ Крыма был взломан хакерами, которые разместили на нем ролик на арабском языке

Как говорится на заглавной странице сайта министерства, взлом был осуществлен хакерской группой Hp-Hack. На сайте указаны их ники и адреса электронной почты: NeT-DeviL Avg@hotmail.com и Dr-TaiGaR L7h@hotmail.com.



Также там размещен видеоролик на арабском языке.



Аналогичным образом был взломан сайт Республиканского комитета АРК по строительству и архитектуре, передает НБН.

Ранее Главред также сообщал, что группа турецких хакеров взломала сайт управления ГАИ в Киевской области.

Утром 2 августа на его главной странице появилась надпись Hacked by TURK KURSUNU.

Кроме надписи на сайте появился электронный адрес и две фотографии, на одной из них изображен маленький мальчик, который справляет малую нужду на голову солдата, а на второй – горящая звезда Давида.

Под фото размещен текст на английском языке: «Мы никогда не признаем Израиль. Израиль является государством-банкротом, никто не признает, что в скором времени государству Израиль придет конец в руках «Ансар Аллах» (террористическая группировка) и Его Посланник Божий проклял вас. Пусть живет Палестина, смерть Израилю. Смерть вам».

фото: mogilev.by

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