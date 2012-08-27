В Крыму мужчина погиб под колёсами поезда

{1-} В Крыму, недалеко от станции "Элеваторная" (Красногвардейский район) произошел несчастный случай, в результате которого мужчина попал под колеса поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГТУ Украины в АРК.
Установлено, что погибший мужчина 1972 года рождения проживал в пгт Октябрьское. Данным Расследованием происшествия занимается линейный отдел милиции, передаёт УНН.
Как сообщал "Главред", Ровенской области поезд Нyundai сбил насмерть 16-летнюю девушку.
16-летняя девушка, которая была смертельно травмирована скоростным поездом №169 сообщением Киев-Львов, оказалась сиротой и училась в школе-интернате. Об этом сообщил журналистам ривненский транспортный прокурор Алексей Королев.
По его словам, девушка во время приближения поезда перебегала железную дорогу и с кем-то разговаривала по мобильному телефону. Машинист ее видел, он подал звуковой сигнал, но на него девушка почему-то не отреагировала.
фото: 06242.com.ua
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