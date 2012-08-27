На Сальвадор обрушилось мощное землетрясение

{1-} В понедельник, 27 августа, у берегов Сальвадора в Тихом океане произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4 балла, сообщает Геологическая служба США.

Подземный толчок был зафиксирован в 22.37 воскресенья по местному времени (07.37 по Киеву понедельника). Его эпицентр находился в 125 километрах к югу от города Усулутан. Очаг землетрясения залегал на глубине 50,6 километра, сообщает РИА Новости.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. По данным сейсмологов, опасности цунами нет.

Через Сальвадор проходит Тихоокеанский «огненный пояс» - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Он опоясывает Тихий океан, пролегая вдоль побережья Южной и Северной Америки до южной части Аляски, затем поворачивает к Японии, Филиппинам и Индонезии и завершается в районе острова Новая Гвинея, Новой Зеландии и юго-западной Океании.

Именно в «огненном кольце» находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходят 90% всех землетрясений на Земле.

Ранее «Главред» сообщал, что 22 августа жители японского острова Хоккайдо ощутили мощные подземные толчки, однако угрозы цунами не объявлялось.

фото: lastampa.it

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