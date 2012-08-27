Генпрокурора попросили разобраться с региональным языком

{1-} С требованием проверить решение ряда облсоветов о предоставлении русскому языку статуса регионального к генпрокурору Виктору Пшонке обратился народный депутат Геннадий Москаль.

"Я прошу проверить решения облсоветов на соответствие Конституции, где сказано, что порядок использования языков в Украине регламентируется законами, а также на соответствие Европейской Хартии региональных языков и языков меньшинств", - цитирует обращение пресс-служба депутата.

По его словам, есть существенные различия между ратифицированной Хартией и законом "Об основах государственной языковой политики". В частности, в законе указаны языки, которых нет в Хартии - армянский, ромский, караимский, крымчацкий, русинский, идиш, новогреческий. В то же время, в самой Хартии указаны языки, которых не существует в природе - это еврейский и греческий.

Москаль также отмечает, что решения упомянутых облсоветов нужно проверить на соответствие самому закону "Кивалова-Колесниченко", поскольку в переходных положениях к нему содержатся изменения к закону "О местном самоуправлении в Украине", которые позволяют принимать решения по этому поводу исключительно сессиям сельских, поселковых и городских советов.

"В переходных положениях ничего не сказано о возможности принятия подобных решений областными советами, городским советом Севастополя, а также Верховной Радой Автономной Республики Крым и Киевским городским советом", - отметил он.

Также необходимо выявить, на каком основании Измаильский городской совет отказал болгарам в признании их языка региональным на территории города, отметил Москаль.

"Прошу проверить решения этих органов и в случае нарушения Конституции и законов вынести прокурорские протесты. А в случае наличия состава преступления - возбудить уголовные дела против должностных лиц местного самоуправления за превышение власти и служебных полномочий", - резюмировал Москаль.

Как известно, решение о признании русского языка региональным на своей территории приняли областные советы Одесской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской областей и горсовет города Севастополя.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, что Президент Украины Виктор Янукович высказался за усовершенствование закона «Об основах государственной языковой политики», отметив, что не уверен, что закон будет работать в принятом виде.

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