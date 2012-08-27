Табачник заявил, что Украина выбрала неправильный путь

{1-} Украина после обретения независимости пошла не тем путем, поставив государство над человеком. Такое мнение высказал министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник в воскресенье в эфире 5 канала, передает ЛигаБизнесИнформ.

"Украинское государство в первые годы своего строительства попыталась пойти не тем путем. Оно начала строить государство, в котором первично государство, государственное строительство, навязывание определенных одинаковых стереотипов в поведении, в ментальности, подходах к истории, идеологии, а уже потом - человек", - сказал министр.

"И вот во многом этот шанс и не оправдался и именно поэтому люди почувствовали, что так же, как и в СССР, было принуждение", - считает он.

Как ранее сообщал Главред, эксперты считают что Табачник искусственно насаждает русский язык в школах. Подавляющее большинство школьных учебников этого года Министерство образования, науки, молодежи и спорта выпускает на русском языке. Эксперты говорят, что это искусственное расширение границ его функционирования.

Украинцы в подавляющем большинстве предпочитают обучать детей на украинском языке. Инициативой власти большинство опрошенных киевлян возмущены. Однако похожая ситуация и в городах юга и востока Украины, которые власть называет русскоязычными.

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